«Это очень тяжело»: Анна Пересильд об оценке себя на экране

Актриса совершенно не испытывает удовольствия, когда смотрит фильмы, в которых снялась.

Анне Пересильд тяжело смотреть фильмы с собственным участием

Актрисе Анне Пересильд тяжело дается просмотр фильмов с собственным участием. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Первая».

«Ты на большом экране на себя смотришь — это очень тяжело, правда», — отметила артистка.

Часто от страха увидеть в кадре собственные ошибки Анна жмурится и надеется, что она в прошлом не совершила никаких оплошностей.

Однако Пересильд удается преодолеть этот дискомфорт, и она все же знакомится с картинами, над которыми работала. Правда, в большинстве случаев это происходит в кинотеатрах.

Также она призналась, что, как и любого человека, актрису задевает критика в свой адрес. Однако Анна не опускает руки. Напротив, замечания мотивируют ее развиваться, делать работу «еще больше, еще круче».

