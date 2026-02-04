Мифические нормы: как часто парам нужно заниматься сексом

Необходимо учитывать, что на либидо человека влияет множество сторонних факторов.
Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Секс-коуч Валеева: качество секса важнее частоты, с которой происходит близость
Не существует идеальной нормы по частоте занятия сексом, которая подошла бы всем парам. Об этом изданию Lenta.ru рассказала секс-коуч Эльвира Валеева.
По словам эксперта, лучше сфокусироваться на качестве физической близости, чем на количестве. Потому что той самой универсальной мифической нормы не существует. А один по-настоящему страстный контакт дает больше, чем несколько поверхностных.
Нужно понимать, что секс должен быть естественным продолжением эмоциональной связи партнеров, а не чем-то формальным, подчеркнула Валеева.
«Счастье в отношениях рождается не от количества секса, а от совпадения ожиданий и взаимного уважения. Здоровый союз строится на честном диалоге, где оба партнера чувствуют себя желанными, услышанными и способными договориться», — уточнила секс-коуч.
Также она напомнила, что в разные периоды времени потребность в сексуальной жизни у человека разная. Ведь на либидо влияет множество факторов: стресс, уровень усталости и состояние здоровья.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что повышает либидо.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
85%
Нашли ошибку?