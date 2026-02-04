Мифические нормы: как часто парам нужно заниматься сексом

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Необходимо учитывать, что на либидо человека влияет множество сторонних факторов.

Норма по частоте занятия сексом

Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Секс-коуч Валеева: качество секса важнее частоты, с которой происходит близость

Не существует идеальной нормы по частоте занятия сексом, которая подошла бы всем парам. Об этом изданию Lenta.ru рассказала секс-коуч Эльвира Валеева.

По словам эксперта, лучше сфокусироваться на качестве физической близости, чем на количестве. Потому что той самой универсальной мифической нормы не существует. А один по-настоящему страстный контакт дает больше, чем несколько поверхностных.

Нужно понимать, что секс должен быть естественным продолжением эмоциональной связи партнеров, а не чем-то формальным, подчеркнула Валеева.

«Счастье в отношениях рождается не от количества секса, а от совпадения ожиданий и взаимного уважения. Здоровый союз строится на честном диалоге, где оба партнера чувствуют себя желанными, услышанными и способными договориться», — уточнила секс-коуч.

Также она напомнила, что в разные периоды времени потребность в сексуальной жизни у человека разная. Ведь на либидо влияет множество факторов: стресс, уровень усталости и состояние здоровья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что повышает либидо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:19
Мифические нормы: как часто парам нужно заниматься сексом
13:59
Кошачий язык: как понять, что питомец вас ненавидит
13:50
Смертельная инфекция: младенец умер из-за того, что его мать пила молоко
13:40
Мужчина скормил пятилетнюю девочку аллигаторам и дважды избежал смертной казни
13:33
«Это очень тяжело»: Анна Пересильд об оценке себя на экране
13:28
Покупает сам у себя: Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $800 млрд

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Пропавшего подростка нашли мертвым в ХМАО
Трое подростков пострадали при пожаре в красноярской школе
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео