Смертельная инфекция: младенец умер из-за того, что его мать пила молоко

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Малыш заболел еще в утробе.

Что нельзя употреблять беременным

Фото: 5-tv.ru

People: младенец умер из-за того, что его мать пила молоко

В США зафиксирована смерть младенца, причиной которой стала бактериальная инфекция — листериоз. Причиной заражения стало употребление его матерью молока. Об этом сообщает People.

Департамент здравоохранения региона полагает, что младенец заболел еще в утробе матери. Во время беременности женщина употребляла сырое непастеризованное молоко.

Личности роженицы и ребенка официально не раскрываются. Однако власти незамедлительно выпустили предупреждение для населения.

Местные чиновники подчеркивают, что употребление необработанных молочных продуктов несет колоссальные риски для здоровья, особенно в период вынашивания плода.

Симптомы заболевания у новорожденных часто выражены неявно. Это затрудняет своевременную диагностику. К ним относятся вялость, отказ от еды, чрезмерная раздражительность, рвота и проблемы с дыханием.

Доктор Чед Смелсер, представляющий эпидемиологическую службу, настоятельно рекомендует беременным женщинам выбирать только пастеризованную продукцию. Как отмечают медики, листерия способна спровоцировать выкидыш, мертворождение или развитие смертельно опасных патологий у ребенка. Даже в случае — если сама мать переносит болезнь в легкой форме.

Бактерии листерии широко распространены в природе: их находят в почве, воде и экскрементах животных. Помимо сырого молока, источниками заражения могут стать немытые овощи, полуфабрикаты и копченая рыба.

Глава сельскохозяйственного ведомства Джефф Уитт добавил, что пастеризация является критически важным этапом обеспечения безопасности продуктов. Употребление сырого молока также грозит заражением сальмонеллезом, туберкулезом и кишечной палочкой. Эти заболевания особенно опасны для детей младше пяти лет и пожилых людей с ослабленным иммунитетом.

