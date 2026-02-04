Магнето возвращается? Иэн Маккеллен случайно раскрыл детали новых «Мстителей»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Актер ранее не осознавал, насколько популярен его персонаж среди поклонников комиксов.

Что будет в новой части мстителей

Фото: legion-media/ZUMA Press, Inc.

People: Иэн Маккеллен случайно раскрыл детали новых «Мстителей»

Британский актер Иэн Маккеллен мог случайно раскрыть важный сюжетный спойлер фильма «Мстители: Судный день», описывая действия своего персонажа Магнето. Об этом сообщает издание People.

Во время интервью журналисту Джейку Хэмилтону 86-летний артист упомянул о масштабной сцене разрушения, которая ожидает зрителей в пятой части супергеройской франшизы.

«Сейчас, я думаю, это станет немного проще — хотя на днях я разрушил Нью-Джерси. Ой, возможно, мне не следовало этого говорить», — проговорился актер.

Это высказывание мгновенно подогрело интерес фанатов, так как детали сюжета «Судного дня» держатся в строжайшем секрете.

Обсуждая свой многолетний опыт воплощения образа лидера мутантов, Маккеллен сравнил классические съемки первых частей «Людей Икс» с современными технологиями.

«В первом фильме я помню камеру позади меня, мои поднятые руки, и когда я это делал, две полицейские машины передо мной поднимались кранами. Это не были спецэффекты», — поделился актер воспоминаниями.

Иэн Маккеллен возвращается к роли антагониста мутантов впервые с 2014 года. В новом проекте он воссоединится на экране с Патриком Стюартом, исполняющим роль Профессора Икс. Также он будет работать с другими коллегами по оригинальной трилогии: Джеймсом Марсденом и Келси Грэммером.

Актер признался, что ранее не осознавал, насколько популярен его персонаж среди поклонников комиксов. Он отметил, что ему нравится «отношение» зрителей к Магнето, которого многие не считают простым злодеем.

Также Маккеллен добавил, что ему было очень приятно работать с молодым поколением актеров киновселенной Marvel. Они проявили к «старожилам» большое уважение и заботу на съемочной площадке.

Премьера картины в кинотеатрах запланирована на 18 декабря.

