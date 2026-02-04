«Отвратительно»: брат мэра Киева Кличко раскритиковал правительство Украины за коррупцию в стране

Владимир Кличко наговорил много лишнего.

Брат Кличко в разговоре с пранкерами раскритиковал коррупцию на Украине

Признания Владимира Кличко, брата мэра Киева, российским пранкерам, получились слишком откровенными. Думая, что общается с высокопоставленным польским чиновником, он наговорил много лишнего, рассказав о коррупции в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Я должен сказать, что становится все сложнее и труднее получать поддержку для Украины, особенно после таких плохих новостей. Участие правительства в коррупции в таких масштабах просто отвратительно», — сказал брат мэра Киева.

Несмотря на это, Кличко заявил, что все еще надеется на помощь западных союзников, включая Польшу. Рассказал он и о конфликте брата с главой киевского режима. По его словам, из-за разногласий они общались лишь раз за последние четыре года.

