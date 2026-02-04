Секреты Туманного Альбиона: экс-посла Британии в США проверяют из-за связей с Эпштейном

Эфирная новость 41 0

Бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона подозревают в злоупотреблении полномочиями и передаче секретной информации

Фото, видео: Reuters/Jeff Overs/BBC; 5-tv.ru

Экс-посла Британии в США заподозрили в передаче секретных данных Эпштейну

Лондонская полиция начала расследование в отношении бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона.

Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и передаче секретной информации государственной важности скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Мандельсон не просто переписывался с финансистом, осужденным за торговлю людьми, а обсуждал с ним планы британского правительства. Бывший дипломат накануне покинул пост в Палате лордов.

Кроме того, сообщается, что замешанный в деле Эпштейна — лишенный титулов брат короля Британии Эндрю — съехал из Виндзорского замка. И это пока единственное, чем он поплатился. При том, что в рассекреченных документах есть записи, указывающие на то, что он мог растлевать детей, в некоторых сообщениях, связанных с ним, также фигурирует слово «убийство».

