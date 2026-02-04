«Нужно быть чище»: актер Олег Савостюк о первой любви

Фильм «Первая» поднимает вопросы искренности и чистоты в отношениях.

Олег Савостюк: в первой любви нужно уметь быть искреннее

В первой любви нужно уметь быть искреннее. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал актер Олег Савостюк на премьере фильма «Первая».

Эта картина, по мнению артиста, рассказывает о ценностях отношений между людьми, которые впервые столкнулись с любовью.

«Мне кажется, фильм говорит о том, что нужно быть чище и, возможно, быть чище, и, возможно, быть искреннее. И тогда ты не то что выиграешь, как бы здесь нет победителей и проигравших, просто ты сможешь утром встать, посмотреть в зеркало и сказать: «Да, это я», — пояснил Савостюк.

Он также добавил, что в этой ленте поднимаются такие важные темы, как поиск и познание себя. Ведь нужно суметь не потеряться, особенно, когда сталкиваешься с такой «сложной вещью, как первая любовь», уверен артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Ника Здорик рассказала о ценности преодолений в любви.

