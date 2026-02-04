Ушел человек эпохи: умер легендарный тренер российского тенниса Камельзон

Умер легендарный тренер российского тенниса Владимир Камельзон

В Москве скончался один из ключевых деятелей отечественного тенниса — Владимир Камельзон. Бывшему главному тренеру сборных команд России было 87 лет. О его смерти сообщили на официальном сайте Федерации тенниса Москвы.

«На 88-м году жизни не стало Заслуженного тренера России, главного тренера сборных команд России, члена Правления Федерации тенниса города Москвы и Федерации тенниса России Владимира Наумовича Камельзона», — говорится в публикации.

В профессиональном сообществе Владимира Наумовича знали не только как наставника сборных, но и как одного из главных организаторов крупнейших теннисных соревнований в стране. При его участии и под его руководством проходили престижные турниры ATP St. Petersburg Open и WTA St. Petersburg Ladies Trophy, которые неоднократно получали международное признание.

Он также стоял у истоков Открытых чемпионатов Москвы Moscow Open, юниорских первенств столицы и выставочного турнира «Кубок Северной Пальмиры».

Особое место в его жизни занимала детская теннисная спортивная школа «Белокаменная», ставшая базовым центром Федерации тенниса Москвы для проведения чемпионатов города. Этим проектом Владимир Камельзон руководил более трех десятилетий, уделяя особое внимание подготовке юных спортсменов.

За вклад в развитие спорта он был удостоен почетного знака «За развитие физической культуры и спорта», а также неоднократно становился лауреатом Русского кубка. Его вклад в историю российского тенниса, как отмечают коллеги, сложно переоценить.

