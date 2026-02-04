Ушел человек эпохи: умер легендарный тренер российского тенниса Камельзон

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Его имя десятилетиями определяло развитие турниров, сборных и детского спорта в стране.

Умер тренер Владимир Камельзон

Фото: Федерация тенниса Москвы/mostennis.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер легендарный тренер российского тенниса Владимир Камельзон

В Москве скончался один из ключевых деятелей отечественного тенниса — Владимир Камельзон. Бывшему главному тренеру сборных команд России было 87 лет. О его смерти сообщили на официальном сайте Федерации тенниса Москвы.

«На 88-м году жизни не стало Заслуженного тренера России, главного тренера сборных команд России, члена Правления Федерации тенниса города Москвы и Федерации тенниса России Владимира Наумовича Камельзона», — говорится в публикации.

В профессиональном сообществе Владимира Наумовича знали не только как наставника сборных, но и как одного из главных организаторов крупнейших теннисных соревнований в стране. При его участии и под его руководством проходили престижные турниры ATP St. Petersburg Open и WTA St. Petersburg Ladies Trophy, которые неоднократно получали международное признание.

Он также стоял у истоков Открытых чемпионатов Москвы Moscow Open, юниорских первенств столицы и выставочного турнира «Кубок Северной Пальмиры».

Особое место в его жизни занимала детская теннисная спортивная школа «Белокаменная», ставшая базовым центром Федерации тенниса Москвы для проведения чемпионатов города. Этим проектом Владимир Камельзон руководил более трех десятилетий, уделяя особое внимание подготовке юных спортсменов.

За вклад в развитие спорта он был удостоен почетного знака «За развитие физической культуры и спорта», а также неоднократно становился лауреатом Русского кубка. Его вклад в историю российского тенниса, как отмечают коллеги, сложно переоценить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:29
Пострадавшая при пожаре в школе Красноярска девочка попала в реанимацию
17:25
Специалисты дали оценку состояния пострадавших школьников в Красноярске
17:23
Мамы знают лучше? Пять признаков мужчины, от которого нужно уходить сразу
17:11
Дипломатический прорыв: в ОАЭ ждут продвижения от переговоров по Украине
17:08
В школах Кодинска и Красноярска проведут проверки после нападений учеников
16:54
Хакеры рассказали о службе украинского журналиста Шарафмала* в информподразделении ГУР Украины

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Мужчина скормил пятилетнюю девочку аллигаторам и дважды избежал смертной казни
Восьмиклассница подожгла одноклассника в Красноярске — что известно к этому часу
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео