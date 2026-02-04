Хакеры рассказали о службе украинского журналиста Шарафмала* в информподразделении ГУР Украины

|
Евгения Алешина
Это секретное подразделение занимается подготовкой медийных продуктов и сценариев для РДК** и «Легиона свободной России»**.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Украинский журналист Фахрудин Шарафмал*, призывавший к убийству россиян, служит в секретном подразделении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом «Известиям» сообщили в хакерской группе «Берегини».

«Сейчас этот журналист проходит службу на должности специалиста третьей категории в одном из отделов войсковой части А0515-Б. И для выезда за пределы Киевского гарнизона солдат Фахрудин Шарафмал пишет рапорт на имя командира воинской части капитана Андрея Юсова», — сообщили хакеры.

По словам хакеров, в этой воинской части под номером А0515-Б служат и другие мобилизованные журналисты и блогеры Незалежной.

Подразделение занимается информационными операциями, в том числе, готовит медийные продукты и сценарии для «Русского добровольческого корпуса»**. Сами члены РДК не способны на разработку подобных вещей, а могут лишь «озвучивать то, что им скажут», добавляют хакеры.

Подобные вещи данное подразделение делает и для «Легиона свободной России»**. Также они готовят нарративы для украинцев и европейцев, рассказывая о приближающейся победе Киева и необходимости финансировать киевский режим.

Желающих попасть в А0515-Б довольно много, так как это в разы лучше, «чем под Покровском в окопе». Однако берут туда только самых идейных: тех, кто ненавидит Россию. Как отметили в Telegram-канале группировки, подразделение занимается также привлечением к работе в ГУР наемников из других стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что Умеров заявил о начале переговоров по Украине в Абу-Даби. Они ведутся в разных форматах, включая трехсторонние и двусторонние встречи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — включен в список террористов и экстремистов.

** — экстремистские и террористические организации, запрещены в России.

