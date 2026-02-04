В школах Кодинска и Красноярска проведут проверки после нападений учеников

|
Дарья Корзина
Министерство образования края направит специалистов и психологов в учебные заведения.

В Красноярском крае проверят школы после нападений учеников

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Проверку профилактической работы в школах Кодинска и Красноярска организуют после двух резонансных инцидентов с участием учеников. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Красноярского края.

«Сегодня в Кодинск выехали специалисты министерства образования края для проведения проверки. Будем проверять, как школа вела профилактическую работу с детьми, поднимать документы, беседовать с педагогами и детьми. В школе города Красноярска пройдут аналогичные мероприятия с участием наших специалистов», — сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что по поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова аналогичные проверки будут проведены во всех школах региона. В учебные заведения также направлены психологи для нормализации эмоционального климата.

В ведомстве подчеркнули, что к трагическим последствиям привел тот факт, что взрослые не смогли вовремя заметить трудности в эмоциональном состоянии детей.

Ранее 4 февраля в одной из школ Красноярска ученица устроила поджог. Возгорание было ликвидировано силами администрации до прибытия пожарных. По данным ведомства, девочка ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток; пострадали шесть человек. Школьницу задержали.

Днем ранее, 3 февраля, в школе Кодинска ученица напала на сверстницу с ножом. Пострадавшая была госпитализирована. По предварительным данным, девочка пыталась нанести ранение учителю, но ей помешали одноклассники, после чего она атаковала одну из учениц.


