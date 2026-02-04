Восьмиклассница подожгла одноклассника в Красноярске

В Красноярске в школе № 153 восьмиклассница облила одноклассника бензином и подожгла его. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают следственные органы.

Хронология происшествия

По предварительным данным, ученица принесла в школу емкость с легковоспламеняющимся веществом. Сначала возгорание произошло в школьном туалете. После этого события переместились в учебный класс, где девочка облила бензином одного из сверстников и подожгла его.

«Весь класс начал гореть, мы просто убежали из класса. Она просто ворвалась на урок, я подумал, что это сон какой-то. Ну вот просто вспышка, в итоге огонь быстро разлетелся по всему классу и он начал нас окружать, мы в тупике стоим», — рассказали школьники местному изданию NGS24.RU.

Площадь пожара составила около двух квадратных метров. Потушить огонь смогли сотрудники школы еще до прибытия пожарных подразделений.

Пострадавшие и медицинская помощь

Основной пострадавший получил серьезные термические повреждения. У подростка зафиксированы ожоги спины, лица и конечностей второй и третьей степени, одежда полностью выгорела. Медики оказывают ему необходимую помощь, угрозы для жизни, по имеющейся информации, нет.

В результате инцидента пострадали еще двое детей. Они были доставлены в ожоговый центр Краевой больницы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в результате инцидента пострадали пятеро несовершеннолетних и один учитель. В региональном Минздраве уточнили, что двое детей находятся в больнице с черепно-мозговыми травмами средней степени тяжести.

Действия нападавшей

Школьницу задержали непосредственно в здании учебного заведения. Во время осмотра ее личных вещей в рюкзаке был обнаружен молоток.

По информации МВД, помимо использования горючей жидкости, девочка бросила в класс горящую тряпку и несколько раз ударила детей предметом, внешне похожим на молоток. После задержания ее доставили на допрос. По данным источников, ранее подросток не состояла на профилактическом учете.

Возможные мотивы

Учащиеся школы рассказали 5-tv.ru, что незадолго до происшествия девочка вела собственный канал, где размещала опрос с вопросом, кого следует «устранить» — учителя химии или учителя истории.

Реакция правоохранительных органов

По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела. Следователи и сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте, устанавливая все детали и обстоятельства инцидента. Расследование продолжается.

