Специалисты дали оценку состояния пострадавших школьников в Красноярске

Состояние 3 пострадавших при поджоге в Красноярске школьников стабильно тяжелое

Специалисты оценили состояние троих пострадавших школьников после нападения одноклассницы в Красноярске как стабильно тяжелое. Об этом сообщили в ожоговом краевом центре.

«На данный момент специалисты оценивают состояние пострадавших как тяжелое стабильное», — сообщили в больнице.

Врачи провели телемедицинскую консультацию с коллегами из Приволжского исследовательского медицинского университета и уже согласовали тактику лечения пострадавших подростков. Все трое ребят поступили в больницу с ожоговой травмой.

Известно, что 4 февраля в красноярской в школе № 153 восьмиклассница облила одноклассника бензином и подожгла его. Вместе с ним пострадали еще двое детей. Все обстоятельства случившегося устанавливают следственные органы.

Основной пострадавший мальчик получил серьезные термические повреждения. У него зафиксировали ожоги второй и третьей степени в области спины и лица и конечностей. Одежда на нем полностью выгорела. В региональном Минздраве сообщили, что двое детей находятся в медучреждении с черепно-мозговыми травмами средней степени тяжести.

По данным МВД, девочка не просто облила одноклассников бензином, но и бросила в класс горящую тряпку. При этом она несколько раз ударила детей предметом, внешне похожим на молоток. Напавшую школьницу задержали.

