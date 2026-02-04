Специалисты дали оценку состояния пострадавших школьников в Красноярске

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 22 0

Восьмиклассница облила одноклассника бензином и подожгла. Вместе с ним пострадали еще двое детей.

Состояние пострадавших школьников при поджоге в Красноярске

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Состояние 3 пострадавших при поджоге в Красноярске школьников стабильно тяжелое

Специалисты оценили состояние троих пострадавших школьников после нападения одноклассницы в Красноярске как стабильно тяжелое. Об этом сообщили в ожоговом краевом центре.

«На данный момент специалисты оценивают состояние пострадавших как тяжелое стабильное», — сообщили в больнице.

Врачи провели телемедицинскую консультацию с коллегами из Приволжского исследовательского медицинского университета и уже согласовали тактику лечения пострадавших подростков. Все трое ребят поступили в больницу с ожоговой травмой.

Известно, что 4 февраля в красноярской в школе № 153 восьмиклассница облила одноклассника бензином и подожгла его. Вместе с ним пострадали еще двое детей. Все обстоятельства случившегося устанавливают следственные органы.

Основной пострадавший мальчик получил серьезные термические повреждения. У него зафиксировали ожоги второй и третьей степени в области спины и лица и конечностей. Одежда на нем полностью выгорела. В региональном Минздраве сообщили, что двое детей находятся в медучреждении с черепно-мозговыми травмами средней степени тяжести.

По данным МВД, девочка не просто облила одноклассников бензином, но и бросила в класс горящую тряпку. При этом она несколько раз ударила детей предметом, внешне похожим на молоток. Напавшую школьницу задержали.

Ранее 5-tv.ru писал, что еще известно про поджог школьника в Красноярске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
Названа дата прощания с телеведущей Светланой Жильцовой
17:29
Пострадавшая при пожаре в школе Красноярска девочка попала в реанимацию
17:25
Специалисты дали оценку состояния пострадавших школьников в Красноярске
17:23
Мамы знают лучше? Пять признаков мужчины, от которого нужно уходить сразу
17:11
Дипломатический прорыв: в ОАЭ ждут продвижения от переговоров по Украине
17:08
В школах Кодинска и Красноярска проведут проверки после нападений учеников

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Мужчина скормил пятилетнюю девочку аллигаторам и дважды избежал смертной казни
Восьмиклассница подожгла одноклассника в Красноярске — что известно к этому часу
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео