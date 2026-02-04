Радиостанция «Судного дня» передала новое слово во время переговоров в Абу-Даби

|
Диана Кулманакова
До этого «жужжалка» сутки молчала.

Что передала радиостанция Судного дня 4 февраля

Фото: www.globallookpress.com/Kalousek Rostislav

Радиостанция УВБ-76 передала слово «доярокайф» во время переговоров в Абу-Даби

В эфире знаменитой радиостанции «Судного дня» прозвучало необычное голосовое сообщение, содержащее слово «доярокайф». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», специализирующийся на круглосуточном мониторинге активности данной волны.

По имеющимся данным, передача зафиксирована в среду, 4 февраля, в 15:41 по московскому времени. Полный текст радиограммы выглядел следующим образом: «НЖТИ 19084 ДОЯРОКАЙФ 7828 8610».

Примечательно, что до этого момента станция сохраняла полное молчание в течение целых суток. Эксперты и любители радиоперехватов обратили внимание, что всплеск активности произошел синхронно с проведением очередного раунда важных международных переговоров по ситуации на Украине, которые проходят в Абу-Даби.

Радиостанция «Судного дня» (UVB-76, или «Жужжалка») — это коротковолновая станция на частоте 4625 кГц, вещающая с конца 1970-х годов преимущественно из России. Она непрерывно транслирует монотонное жужжание (21–34 сигнала в минуту), прерываемое редкими голосовыми сообщениями на русском с позывными, наборами цифр и кодовых слов вроде «хунхуэ», «геенна» или «панкосвод».

Название «Судного дня» дали конспирологи из-за теорий о связи с системой «Периметр» («Мертвая рука») — автоматом ядерного ответа при гибели руководства. Хотя официально это не подтверждено.

