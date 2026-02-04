После схода цистерн с бензином в Тамбовской области возбудили уголовное дело

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 24 0

На станции Кочетовка-2 произошел пожар, движение поездов задерживается.

В Тамбовской области сошли с рельсов вагоны с бензином

Фото: Telegram/Московская межрегиональная транспортная прокуратура/mmtproc

В Тамбовской области на станции Кочетовка-2 с рельсов сошли вагоны грузового поезда с последующим возгоранием бензина. Об этом сообщили в РЖД и МЧС РФ.

По факту происшествия транспортная прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Причины схода вагонов устанавливаются.

По предварительным данным, на станции загорелись пять цистерн. Никто не пострадал. На место происшествия направлены пожарные поезда, 47 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Создан оперативный штаб для ликвидации последствий ЧП.

Движение поездов через станцию приостановлено, задерживаются восемь пассажирских составов, рассматриваются альтернативные маршруты. В ведомстве уточнили, что угрозы жилым домам нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших при сходе поездов с рельсов в Испании выросло до 21. Всего на борту поезда «Ирио», следовавшего в Мадрид, находилось не менее 317 пассажиров. К ликвидации последствий привлечены десятки бригад экстренных служб, вертолеты и военные подразделения.

После схода цистерн с бензином в Тамбовской области возбудили уголовное дело
