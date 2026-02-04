Сварился заживо: мужчина погиб при прорыве трубы с кипятком в Москве

Мужчина погиб при прорыве трубы с кипятком в Москве

Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в результате прорыва трубы с горячей водой в жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ.

По предварительной информации, авария произошла в подъезде дома на улице Чертановской. В результате полученных ожогов погиб мужчина 1954 года рождения.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и проводят комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование ведет Чертановский межрайонный следственный отдел СК по Южному административному округу.

Ход расследования находится на контроле Чертановской межрайонной прокуратуры. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель межрайонного прокурора Станислав Шевченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели женщины в Москве в результате падения льда с крыши здания. Как отмечают свидетели, в тот день коммунальные службы проводили очистку крыши от снега. При этом участок, на котором позднее обнаружили тело погибшей, в первой половине дня был огражден сигнальной лентой.

