Умеров назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

Первый день второго раунда диалога между Россией, Украиной и США был ориентирован на выработку конкретных решений.

Умеров назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными

Фото: Reuters/Ryan Carter/UAE Presidential Cou

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первый день нового раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби прошел в рабочем и продуктивном формате. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, обсуждение было ориентировано на выработку конкретных решений.

«Работа была содержательной и продуктивной, с акцентом на конкретные шаги и практические решения», — написал Умеров в своем Telegram-канале.

Умеров отметил, что по итогам состоявшихся встреч украинская делегация подготовит доклад для главы киевского режима Владимира Зеленского.

Завершение первого дня переговоров подтвердил также журналист портала Axios Барак Равид. Он уточнил, что консультации в Абу-Даби продолжатся в четверг, 5 февраля.

Ранее издание Politico сообщало о том, что текущий раунд переговоров может оказаться более эффективным, чем ожидалось изначально. По данным газеты, участники диалога демонстрируют более конструктивный настрой и готовность к предметному обсуждению.

До этого 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заявил об изменениях в работе переговорной группы Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.91
-0.07 91.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:01
Полтора метра снега: аномальные снегопады унесли жизни десятков людей в Японии
21:46
МИД РФ: Россия готова к диалогу с США после окончания действия ДСНВ
21:38
Кошмар в лагере: мужчина усыплял жену ради надругательств над детьми
21:21
«Сама дура!» — Лариса Гузеева поругалась с интернет-пользователем в соцсетях
21:05
Умеров назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными
20:48
Зима не страшна: мужчина спалил дом при попытке растопить наледь на крыше

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Пострадавшая при пожаре в школе Красноярска девочка попала в реанимацию
Приносящая удачу лошадь: Драко Малфой стал символом Китайского Нового года
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео