Подземная ловушка: парень восемь часов блуждал в каменоломнях в Подмосковье

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 59 0

Молодой человек пообещал вернуться к обеду, но исчез в подземных тоннелях, тревогу забил его отец.

В пещерах Подмосковья пропал 21-летний парень — что известно

Фото: 5-tv.ru

Парень восемь часов блуждал в каменоломнях в Подмосковье

Молодой человек пропал после похода в «Девятовские каменоломни» под Подольском — связь с ним оборвалась утром, а к назначенному времени он не вышел на поверхность. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Парень зашел в пещеры около восьми утра и пообещал отцу вернуться к 14:00. Однако к этому времени он не появился, а связь с ним была утрачена.

После обращения родственников на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. В ходе поисковых мероприятий спасатели обнаружили пропавшего внутри каменоломни.

По словам самого туриста, он не мог найти выход на поверхность на протяжении восьми часов. Молодого человека вывели из подземных выработок, после чего передали отцу.

Девятовские каменоломни представляют собой комплекс подземных выработок известняка под Подольском. Разработка камня там велась не позднее XVIII века, а к началу XX века каменоломни были заброшены. Вход в пещеры расположен в деревне к северу от города.

В начале 1990-х годов вход в каменоломни частично засыпали из-за планируемого строительства дачного поселка, однако позднее энтузиасты расчистили его. С тех пор в подземельях периодически организуются так называемые «заброски» — многодневные походы. Внутри сохранились штреки, старые рельсы для вагонеток, подпирающие балки и многочисленные надписи, оставленные спелеологами и туристами в разные годы.

