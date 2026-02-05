Чудеса, да и только: названы новые методы исцеления ран

Эксперт Диброва: новые биотехнологии замедляют старение и исцеляют раны

Развитие тканевой и регенеративной терапии набирает обороты. Они позволяют притормозить процессы старения и исцелять раны. О том, какие еще возможности открывают биотехнологии в медицине, в беседе с aif.ru рассказала президент Международного Фонда развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова, кандидат экономических наук Екатерина Диброва.

Регенеративная медицина, по словам эксперта, позволяет замедлить процессы старения и сохранить активное долголетие, восстанавливать или заменять поврежденные ткани и даже органы. Более того, благодаря этой технологии возможно эффективное лечение травм, боевых ран, ожогов, дегенеративно-воспалительных заболеваний, например, остеоартрит.

Так, например, Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова создала продукт, который применяется для восстановления бойцов СВО. Разработчики из дальневосточного университета представили полиуретановую матрицу с покрытием из диоксида титана, позволяющую заживлять раны, а медицинский университет Кубани создал ранозаживляющее покрытие с тенасцином-С.

Что касается лечения обширных ожогов и обморожений, то новые технологии, включающие использование терапии на основе амниотической мембраны, обеспечивают ускоренное заживление и защиту от воспалений и образований рубцов. Кроме того, при обширных ожогах активно применяются биоинженерные аналоги кожи.

Помимо этого, развивается PRP-терапия с обогащенной тромбоцитами плазмой, а высокотехнологичные разработки уже могут представить спрей с кератиноцитами (клетками эпидермиса) и фибробластами. Эти методы позволяют легко вылечить обширные ожоги.

Для лечения сложных ран подходит терапия мезенхимальными стромальными клетками (МСК), которые получают из костного мозга или жировой ткани пациента. Эти клетки обладают мощным противовоспалительным действием и стимулируют регенерацию.

По словам Дибровой, наилучшие результаты в области тканевой терапии показывают Россия, Японию, Южная Корея, США и другие страны. Все они полагаются на принципы, заложенные академиком В. П. Филатовым. Он утверждал, что для исцеления тела нужно использовать ресурсы самого организма, то есть его биологические ткани.

Наиболее впечатляющие результаты тканевая терапия показывает в таких направлениях, как ортопедия и травматология, дерматология и комбустиология (ожоговая медицина), военная/эстетическая медицина, гастроэнтерология и гепатология, стоматология и челюстно-лицевая хирургия.

Специалист отметила, что регенеративные технологии в недалеком будущем помогут в лечении сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Также тканевая плацентарная терапия может значительно улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями, например, помочь восстановить функции у пациентов с травмами спинного мозга.

В отличие от системной, тканевая терапия привлекает тем, что запускает естественные процессы регенерации, позволяет лечить ранее неизлечимые состояния, обеспечивает персонализированный подход и действует на причину, а не на следствие.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, россиян начнут бесплатно обследовать для определения рисков раннего старения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.