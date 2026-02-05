«Не вылизана солнечным ветром»: в РАН объяснили особенности кометы 3I/ATLAS

|
Александра Якимчук
Вокруг данного космического объекта ходило множество самых невероятных слухов.

Почему комета 3I/ATLAS ведет себя странно

Фото: 5-tv.ru

РАН: особенности комет 3I/ATLAS объясняются тем, что она не из солнечной системы

Необычное поведение кометы 3I/ATLAS объясняется тем, что она не из нашей солнечной системы. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Все особенности данной кометы: смена скорости, вращения, перемена цвета объяснимы и понятны с научной точки зрения. А все смелые заявления, в том числе об инопланетном корабле, — не более чем желание вызвать ажиотаж, уверен глава РАН.

«Сейчас было много шума, были смелые заявления относительно кометы 3I/ATLAS. Кометы нашей солнечной системы — у них понятные орбиты, потому что они уже не первый раз вращаются вокруг Солнца, у них уже давно поверхность „вылизана“ солнечным ветром. А комета 3I/ATLAS была не из нашей солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию нашего Солнца», — пояснил Красников.

Он уточнил, что и орбита, и степень опасности давно просчитаны специалистами. Данная комета направляется в сторону Юпитера, а позже покинет нашу солнечную систему.

Впервые 3I/ATLAS была замечена НАСА через телескоп «Хаббл» 21 июля 2025 года. Тогда она находилась в 450 миллионах километрах от Земли. Ближе всего к нашей планете это небесное тело находилось 19 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вокруг 3I/ATLAS нашли странное облако.

