В Москве начали внедрять особый подход к семейному устройству детей-сирот

Московская опека открыла новый проект «Каждому ребенку — своя семья». Он призван помочь создать в столице еще больше счастливых приемных семей.

Сегодня большинство детей, оставшихся без попечения родителей, уже нашли приемных родителей. В московских центрах содействия семейному воспитанию проживает менее тысячи воспитанников — в основном подростки, ребята с братьями и сестрами, а также с особенностями здоровья. Для них поиск приемных родителей требует особого подхода.

«В городе выстроена комплексная система поддержки, где на первом месте — интересы ребенка и его право на семью. Ключевой принцип работы специалистов московской опеки — индивидуальный подход к каждой жизненной ситуации. Процесс семейного устройства в рамках проекта “Каждому ребенку — своя семья” предполагает одновременную подготовку обеих сторон: как ребенка, так и будущих родителей. Каждого воспитанника центра содействия семейному воспитанию готовят к жизни в семье, работают с его травмами, страхами и сомнениями. Будущим родителям помогают определить потребности, в том числе скрытые, адекватно оценить ресурсы и понять, какой именно ребенок органично впишется в семью. Результатом такой работы становятся электронные карты — цифровые профили. Специальный сервис сопоставляет потребности ребенка, компетенции кандидатов и предлагает максимально совместимые сочетания», — отметила Татьяна Данько, начальник управления опеки и попечительства Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Новый проект обеспечивает непрерывное сопровождение ребенка и его будущих родителей начиная с первой встречи. Каждая сформированная благодаря ему семья получает не только полный спектр мер городской поддержки, но и персонального менеджера, который помогает на всех этапах — от подготовки к приему ребенка до решения возникающих в процессе адаптации вопросов.

Сегодня многие ребята, лишившиеся родителей, обретают семью сразу, минуя центры для детей‑сирот. Заботу о них берут на себя близкие люди. При этом немало москвичей готовы поддержать тех, кому найти приемных родителей труднее. Благодаря кропотливой работе специалистов и комплексному подходу удается выстраивать гармоничные семейные связи с учетом потребностей детей и возможностей кандидатов в приемные родители. Так, в прошлом году почти 60 процентов детей, нашедших маму и папу, составили подростки, а число детей с особенностями здоровья, обретших семью, выросло в два раза.

Приемные семьи в Москве пользуются всесторонней поддержкой города. С ними работают специалисты служб сопровождения и семейных центров, психологи, педагоги и медиаторы. Кроме того, для замещающих семей предусмотрен широкий спектр льгот и выплат.