Перекуры за свой счет: когда работодатель вправе урезать зарплату

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Паузы в течение дня — это нормально, но не когда они выходят за рамки приличий.

Может ли работодатель урезать зарплату из-за перекуров

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Работодатель вправе урезать зарплату из-за частых перекуров

Работодатели в России имеют законное право не оплачивать сотрудникам время, которое они тратят на длительные перекуры и иные внеплановые перерывы в течение дня. Об этом в беседе с ТАСС рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

Подобная практика допустима в тех случаях, когда в организации организован четкий учет фактически отработанного времени, а действия руководства не выходят за рамки действующего трудового законодательства. Подчеркивается, что любые необоснованные отлучки с рабочего места могут быть зафиксированы и впоследствии учтены при начислении ежемесячного вознаграждения.

Голубева пояснила, что Трудовой кодекс гарантирует персоналу лишь обязательный перерыв для отдыха и питания. Его длительность должна составлять от 30 минут до двух часов. Все остальные паузы, включая походы в зону для курения, не являются обязательными элементами трудового процесса.

Эксперт отметила, что конкретные параметры и время легитимного отдыха должны быть закреплены в правилах внутреннего распорядка или прописаны в индивидуальном договоре. В течение этого периода работник волен распоряжаться временем по своему усмотрению.

Важным аспектом является то, что руководство компаний может самостоятельно устанавливать жесткие ограничения на курение в рабочее время. Это касается не только выделения специальных мест, но и полного запрета подобных пауз вне обеденного перерыва на всей территории предприятия.

Если сотрудник систематически отлучается для курения, это может быть квалифицировано как нарушение дисциплины. В такой ситуации часы отсутствия просто не включаются в оплачиваемый график, что ведет к уменьшению итоговой суммы в расчетном листке.

Перекуры за свой счет: когда работодатель вправе урезать зарплату
