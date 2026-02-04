Российские войска освободили населенный пункт Староукраинка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что средства ПВО сбили 22 снаряда системы HIMARS, две ракеты большой дальности "Нептун" и 139 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также ВС РФ поразили в течение суток объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВПК Украины и ВСУ.

Подразделения противника потеряли за сутки в зоне СВО около 1 390 боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

