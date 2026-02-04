ВС РФ освободили Староукраинку в Запорожской области и Степановку в ДНР

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 65 0

Подразделения противника потеряли за сутки в зоне СВО около 1 390 боевиков.

Успехи ВС РФ на 4 февраля

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские войска освободили населенный пункт Староукраинка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что средства ПВО сбили 22 снаряда системы HIMARS, две ракеты большой дальности "Нептун" и 139 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также ВС РФ поразили в течение суток объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВПК Украины и ВСУ.

Подразделения противника потеряли за сутки в зоне СВО около 1 390 боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Армия России освободила Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
4 февр
«Панцирь-С» на круглосуточном контроле. Лучшее видео из зоны СВО
4 февр
Расчет «Мста-б» громит ВСУ на правобережье Днепра. Лучшее видео из зоны СВО
3 февр
Операторы FPV-дронов сорвали две попытки ротации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
3 февр
«Грады» непрерывно бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 февр
Охота на высоте: как работают мобильные противодроновые группы
2 февр
Штурмовики отряда «Буран» раскрыли секреты своей тактики
2 февр
Наши «Молнии» бьют ВСУ на краснолиманском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
1 февр
Сводка с фронта: ВС РФ освободили 9 населенных пунктов за неделю
31 янв
Российские военные освободили Петровку в Запорожской области и Торецкое в ДНР
31 янв
«Ланцет» ВС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:52
Захарова: публикация файлов Эпштейна показала отношение западной элиты к детям
15:38
В Британии могут усыпить около 5000 тысяч приматов из-за новых правил содержания
15:29
Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина с официальным визитом в Китай
15:19
Эстония задержала контейнеровоз с российскими моряками
14:59
ВС РФ освободили Староукраинку в Запорожской области и Степановку в ДНР
14:59
Магнето возвращается? Иэн Маккеллен случайно раскрыл детали новых «Мстителей»

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Восьмиклассница подожгла одноклассника в Красноярске — что известно к этому часу
Пропавшего подростка нашли мертвым в ХМАО
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео