Опасный сигнал: о каких болезнях может говорить стук в висках

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

Симптом может возникать при целом ряде заболеваний.

Почему стучит в висках

Фото: 5-tv.ru

Кардиолог Малай: стук в висках может говорить о патологии сердца и сосудов

Боль и пульсация в области висков — частый симптом патологий сердечно-сосудистой системы. Об этом Lenta.ru рассказала кардиолог Анастасия Малай.

Чаще всего ритмичная боль в височных областях сигнализирует о гипертонии — кровоток избыточно движется через мозг, стенки височных артерий растягиваются. При гипертоническом кризе боль становится невыносимой.

Стук в висках в этом случае совпадает с сердечным ритмом. Также о гипертонии говорит покраснение лица, учащенное сердцебиение, тошнота, шум или звон, потеря ориентации в пространстве.

Похожие неприятные ощущения могут также возникать при атеросклерозе и сниженной эластичности сосудов. Пациент может страдать от постоянной тупой или умеренной боли в висках, которая становится сильнее при физических нагрузках или нервном напряжении, отметила эксперт.

При нарушенных ритмах сердцебиения также может проявляться характерное ощущение в висках. Это связано с тем, что при тахикардии и мерцательной аритмии усиливается пульсовая волна. Еще одной причиной пульсации в висках может быть повышенное внутричерепное давление.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как побороть метеозависимость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Опасный сигнал: о каких болезнях может говорить стук в висках
