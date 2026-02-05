Опасный сигнал: о каких болезнях может говорить стук в висках

Кардиолог Малай: стук в висках может говорить о патологии сердца и сосудов

Боль и пульсация в области висков — частый симптом патологий сердечно-сосудистой системы. Об этом Lenta.ru рассказала кардиолог Анастасия Малай.

Чаще всего ритмичная боль в височных областях сигнализирует о гипертонии — кровоток избыточно движется через мозг, стенки височных артерий растягиваются. При гипертоническом кризе боль становится невыносимой.

Стук в висках в этом случае совпадает с сердечным ритмом. Также о гипертонии говорит покраснение лица, учащенное сердцебиение, тошнота, шум или звон, потеря ориентации в пространстве.

Похожие неприятные ощущения могут также возникать при атеросклерозе и сниженной эластичности сосудов. Пациент может страдать от постоянной тупой или умеренной боли в висках, которая становится сильнее при физических нагрузках или нервном напряжении, отметила эксперт.

При нарушенных ритмах сердцебиения также может проявляться характерное ощущение в висках. Это связано с тем, что при тахикардии и мерцательной аритмии усиливается пульсовая волна. Еще одной причиной пульсации в висках может быть повышенное внутричерепное давление.

