Опасный сигнал: о каких болезнях может говорить стук в висках

Фото: 5-tv.ru
Кардиолог Малай: стук в висках может говорить о патологии сердца и сосудов
Боль и пульсация в области висков — частый симптом патологий сердечно-сосудистой системы. Об этом Lenta.ru рассказала кардиолог Анастасия Малай.
Чаще всего ритмичная боль в височных областях сигнализирует о гипертонии — кровоток избыточно движется через мозг, стенки височных артерий растягиваются. При гипертоническом кризе боль становится невыносимой.
Стук в висках в этом случае совпадает с сердечным ритмом. Также о гипертонии говорит покраснение лица, учащенное сердцебиение, тошнота, шум или звон, потеря ориентации в пространстве.
Похожие неприятные ощущения могут также возникать при атеросклерозе и сниженной эластичности сосудов. Пациент может страдать от постоянной тупой или умеренной боли в висках, которая становится сильнее при физических нагрузках или нервном напряжении, отметила эксперт.
При нарушенных ритмах сердцебиения также может проявляться характерное ощущение в висках. Это связано с тем, что при тахикардии и мерцательной аритмии усиливается пульсовая волна. Еще одной причиной пульсации в висках может быть повышенное внутричерепное давление.
