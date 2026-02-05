От Цоя до Осборна: МУЗ-ТВ покажет расследование о звездах, предчувствовавших свою смерть

МУЗ-ТВ покажет расследование о звездах, предчувствовавших свою смерть

На телеканале МУЗ-ТВ выйдет премьера эксклюзивного звездного расследования «От Цоя до Осборна. Почему звезды предчувствуют свой уход?».

Журналисты расскажут зрителям о том, почему артисты хотят встретить свой последний день на сцене, а также то, какие смертельные пророчества они оставляли в своем творчестве.

Не так давно ушла из жизни народная артистка РФ Вера Алентова. Как вспоминает телеведущая Юлия Меньшова, мама готовила ее к своим похоронам заранее.

«В нашей семье тема смерти никогда не была табуирована. Мы с мамой очень часто обсуждали буквально последние годы. Она давала мне какие-то указания, что надо делать, когда она уйдет», — сказала она.

В актерской среде есть убеждение, что уйти из жизни на сцене — в каком-то смысле даже почетно. Народный артист РСФСР Андрей Миронов именно так встретил свою смерть — прямо после спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Легенда рока Оззи Осборн мечтал провести последние минуты своей жизни именно на сцене и очень тщательно готовился к прощальному концерту Back to the Beginning («Обратно к началу»). Музыкант сыграл свой последний аккорд, попрощался с поклонниками и ушел из жизни спустя две недели в окружении близких людей.

Но так красиво удается уйти не всем: кто-то умирает совершенно внезапно. Например, как солист группы «Ласковый май» Юра Шатунов летом 2022 года после того, как дал несколько концертов. Ему было всего 49 лет.

«Шатунов как будто предчувствовал свой скорый уход, потому что как иначе еще объяснить такое количество концертов, которое он давал. Все больше, больше и больше. Это как будто был способ наверстать, а с другой стороны, это был способ успеть», — сказал digital-продюсер Евгений Вольтов.

Смерть легендарного рокера Виктора Цоя до сих пор не дает покоя многим и окутана большим количеством мифов. Биограф Цоя Александр Калгин после гибели музыканта обнаружил в его записной книжке один странный рисунок — он удивительным образом совпадает с картой местности, где погиб артист.

Некоторые знаки иногда можно увидеть и в клипах звезд. Например, певица Жанна Фриске в видео на песню «Малинки» несколько раз ударяется головой и теряет сознание. В 2014 году артистка умерла от рака мозга.

Мурат Насыров был дома в день своей смерти. Он был в сценическом костюме, когда вышел на балкон поправить антенну, но случается ужасное — артист случайно срывается и падает вниз.

«Сейчас у меня в руках гитара — это мой самый последний подарок себе», — сказал он в своем последнем интервью незадолго до гибели.

Владимир Высоцкий тоже мог что-то знать про свой скорый конец. Артист очень жалел о своем пристрастии к алкоголю и однажды произнес странную фразу в разговоре с актером Владимиром Конкиным незадолго до смерти.

«Володька, ты знаешь, если я когда-нибудь утону в реке, то я всплыву вверх по течению», — сказал он ему тогда.

Есть еще много интересных вопросов: какие удивительные совпадения обнаружили после гибели Игоря Талькова? Мог ли Михаил Круг предсказать свою смерть? Правда ли, что «вечеринка у Децла дома» до сих пор продолжается, но где-то в другой стране?

Обо всем этом можно подробнее узнать в большом звездном расследовании 7 февраля в 16:00 только на МУЗ-ТВ!

