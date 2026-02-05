Опекун избивала и пытала 10 детей-инвалидов в Павловском Посаде

Диана Кулманакова
Вместо полноценного питания им давали зерно и крупы, предназначенные для животных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Павловском Посаде перед судом предстанет женщина, обвиняемая в истязании десяти детей-инвалидов, находившихся у нее под опекой. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Московской области в Telegram-канале.

По данным следствия, опекун систематически издевалась над несовершеннолетними с ограниченными возможностями здоровья. Детей запирали на цокольном этаже дома, в холодное время года держали в неотапливаемом помещении, лишали одежды и постельных принадлежностей.

Вместо полноценного питания им давали зерна и крупы, предназначенные для животных. Детей ограничивали в еде и воде, из-за чего они постоянно испытывали голод и жажду.

Следствие также установило, что женщина не обеспечивала подопечных элементарной гигиеной. Она запрещала регулярно принимать душ, чистить зубы и даже пользоваться туалетом, в том числе зимой.

Детей не выводили на прогулки и практически не лечили. Рекомендации врачей игнорировались, необходимые препараты не выдавались. Это привело к ухудшению состояния здоровья несовершеннолетних.

Кроме того, опекуна обвиняют в краже денежных средств с банковского счета одного из подопечных на сумму более 186 тысяч рублей.

Женщине вменяют статьи об истязании двух и более несовершеннолетних, неисполнении обязанностей по воспитанию и краже.

Уголовное дело поступило в Павлово-Посадский городской суд, заседание пройдет в закрытом режиме 12 февраля 2026 года.

