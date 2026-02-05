Двух депутатов КПРФ в Алтайском крае заподозрили в мошенничестве

Двух депутатов Законодательного собрания Алтайского края подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В их домах прошли обыски. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России в Telegram-канале.

По информации СК, в период с 2022 по 2025 год член комитета по спорту, культуре и молодежной политике Алтайского заксобрания Андрей Чернобай фиктивно трудоустроил сопартийца на должность помощника.

Кроме того, Чернобай предоставил фиктивные документы, содержащие заведомо ложную информацию о якобы выполнении помощником трудовых функций в законодательном органе. В результате противоправных действий помощнику депутата из бюджета были перечислены денежные средства в размере более 2,4 миллиона рублей.

По аналогичной схеме заместитель председателя заксобрания Юрий Кропотин и главный бухгалтер краевого отделения партии присвоили из бюджета 2,2 миллиона рублей.

В отношении депутатов и помощника одного из них возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

