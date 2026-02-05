Двух депутатов КПРФ в Алтайском крае заподозрили в мошенничестве

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 49 0

По данным СК, Андрей Чернобай и Юрий Кропотин фиктивно трудоустроили женщин, которым перечислялись деньги из бюджета.

Фото, видео: Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двух депутатов Законодательного собрания Алтайского края подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В их домах прошли обыски. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России в Telegram-канале.

По информации СК, в период с 2022 по 2025 год член комитета по спорту, культуре и молодежной политике Алтайского заксобрания Андрей Чернобай фиктивно трудоустроил сопартийца на должность помощника.

Кроме того, Чернобай предоставил фиктивные документы, содержащие заведомо ложную информацию о якобы выполнении помощником трудовых функций в законодательном органе. В результате противоправных действий помощнику депутата из бюджета были перечислены денежные средства в размере более 2,4 миллиона рублей.

По аналогичной схеме заместитель председателя заксобрания Юрий Кропотин и главный бухгалтер краевого отделения партии присвоили из бюджета 2,2 миллиона рублей.

В отношении депутатов и помощника одного из них возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников ЖКХ на фоне сильных снегопадов. Злоумышленники представляются сотрудниками ЖКХ и под предлогом помощи с уборкой снега и наледи пытаются получить личные данные жертвы. Бийчук отметил, что мошенники обзванивают жителей тех регионов, в которых наблюдались наибольшие осадки. Под видом якобы подтверждения заявки россиян просят назвать тот самый код из SMS, который требуется для доступа к банковской карте или подтверждения платежа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.91
-0.07 91.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:04
Обезвредившую нападавшего в оренбургском детсаду воспитательницу наградят
17:53
Была не прибита: водонапорную башню украли в тульском музее-усадьбе Поленова
17:42
Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир третий раз за сутки
17:28
Россия готова обсуждать с США вопросы ядерного сдерживания
17:19
Россия и США договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии
17:02
«Единая Россия» добилась ежегодного роста финансирования науки

Сейчас читают

Мошенники на это клюют: Мария Баталова в зоне риска после смерти матери
Русский аристократ и цыганская принцесса: история любви Баталова и Леонтенко
Спортзал и ужин: девушка обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика о днях перед трагедией
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео