«Единая Россия» добилась ежегодного роста финансирования науки

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 54 0

Только по сравнению с 2010 годом оно увеличилось вдвое.

Единая России добилась ежегодного роста финансирования науки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России продолжается устойчивый рост государственного финансирования науки. Ежегодно объем вложений увеличивается в среднем на 150–200 миллиардов рублей, а по сравнению с 2010 годом общий объем средств вырос примерно вдвое. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат от «Единой России» Александр Мажуга в подкасте «пЕРеговорка» в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, ключевая часть финансирования сосредоточена в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», объем которой последовательно увеличивается. Так, в 2026 году, благодаря поддержке профильной статьи федерального бюджета, общий размер финансирования программы составляет около 1,6 триллиона рублей.

Александр Мажуга также обратил внимание на то, что наряду с ростом бюджетных ассигнований важное значение имеет создание комфортных условий для работы ученых, а также обновление материально-технической базы научных организаций.

В настоящее время порядка 70% средств поступает из государственного бюджета, тогда как доля частных инвестиций составляет около 30%. По мнению депутата, в перспективе это соотношение должно измениться в пользу бизнеса, при этом положительная динамика уже наблюдается. Он подчеркнул, что одной из задач законодателей остается формирование стимулов, которые будут побуждать частный сектор активнее вкладываться в научные разработки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что будущее, развитие и процветание страны во многом зависят от открытий молодых ученых. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ученые выбрали достойное и захватывающее дело — служение прогрессу, и пожелал им успехов. Также он поздравил с наступающим Днем российской науки все научное сообщество — от маститых исследователей до аспирантов, делающих первые шаги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.91
-0.07 91.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:04
Обезвредившую нападавшего в оренбургском детсаду воспитательницу наградят
17:53
Была не прибита: водонапорную башню украли в тульском музее-усадьбе Поленова
17:42
Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир третий раз за сутки
17:28
Россия готова обсуждать с США вопросы ядерного сдерживания
17:19
Россия и США договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии
17:02
«Единая Россия» добилась ежегодного роста финансирования науки

Сейчас читают

Мошенники на это клюют: Мария Баталова в зоне риска после смерти матери
Русский аристократ и цыганская принцесса: история любви Баталова и Леонтенко
Спортзал и ужин: девушка обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика о днях перед трагедией
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео