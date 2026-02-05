«Единая Россия» добилась ежегодного роста финансирования науки

В России продолжается устойчивый рост государственного финансирования науки. Ежегодно объем вложений увеличивается в среднем на 150–200 миллиардов рублей, а по сравнению с 2010 годом общий объем средств вырос примерно вдвое. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат от «Единой России» Александр Мажуга в подкасте «пЕРеговорка» в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, ключевая часть финансирования сосредоточена в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», объем которой последовательно увеличивается. Так, в 2026 году, благодаря поддержке профильной статьи федерального бюджета, общий размер финансирования программы составляет около 1,6 триллиона рублей.

Александр Мажуга также обратил внимание на то, что наряду с ростом бюджетных ассигнований важное значение имеет создание комфортных условий для работы ученых, а также обновление материально-технической базы научных организаций.

В настоящее время порядка 70% средств поступает из государственного бюджета, тогда как доля частных инвестиций составляет около 30%. По мнению депутата, в перспективе это соотношение должно измениться в пользу бизнеса, при этом положительная динамика уже наблюдается. Он подчеркнул, что одной из задач законодателей остается формирование стимулов, которые будут побуждать частный сектор активнее вкладываться в научные разработки.

