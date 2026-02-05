Путин заявил, что будущее России зависит от открытий молодых ученых

На церемонии вручения премии в области науки и инноваций президент России Владимир Путин заявил, что будущее, развитие и процветание страны во многом зависят от открытий молодых ученых. Глава государства отметил важность их увлеченности и поиска новых знаний.

«В этой увлеченности, неутомимом поиске новых знаний залог великих открытий. От них во многом зависят будущее нашей страны, ее развитие, процветание», — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что ученые выбрали достойное и захватывающее дело — служение прогрессу, и пожелал им успехов. Также он поздравил с наступающим Днем российской науки все научное сообщество — от маститых исследователей до аспирантов, делающих первые шаги.

Накануне помощник президента Андрей Фурсенко сообщил, что в 2025 году премии были присуждены семи молодым ученым за инженерные разработки и фундаментальные математические исследования. Он отметил большое количество качественных инженерных работ с существенным личным вкладом соискателей.

