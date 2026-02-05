Путин заявил, что будущее России зависит от открытий молодых ученых

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 50 0

Президент вручил премии в области науки и инноваций.

Путин о молодых ученых России

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На церемонии вручения премии в области науки и инноваций президент России Владимир Путин заявил, что будущее, развитие и процветание страны во многом зависят от открытий молодых ученых. Глава государства отметил важность их увлеченности и поиска новых знаний.

«В этой увлеченности, неутомимом поиске новых знаний залог великих открытий. От них во многом зависят будущее нашей страны, ее развитие, процветание», — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что ученые выбрали достойное и захватывающее дело — служение прогрессу, и пожелал им успехов. Также он поздравил с наступающим Днем российской науки все научное сообщество — от маститых исследователей до аспирантов, делающих первые шаги.

Накануне помощник президента Андрей Фурсенко сообщил, что в 2025 году премии были присуждены семи молодым ученым за инженерные разработки и фундаментальные математические исследования. Он отметил большое количество качественных инженерных работ с существенным личным вкладом соискателей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.91
-0.07 91.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:37
Путин рассказал, почему бойцы СВО называют друг друга «братьями»
16:28
Опасный сигнал: о каких болезнях может говорить стук в висках
16:08
Опекун избивала и пытала 10 детей-инвалидов в Павловском Посаде
15:42
Мошенники на это клюют: Мария Баталова в зоне риска после смерти матери
15:41
Путин заявил, что будущее России зависит от открытий молодых ученых
15:35
Производство зерна в РФ намерены увеличить до 170 миллионов тонн к 2030 году

Сейчас читают

Русский аристократ и цыганская принцесса: история любви Баталова и Леонтенко
Смерть не разлучила с мужем: названы дата и место похорон Гитаны Леонтенко
Умерла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова — Гитана Леонтенко
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео