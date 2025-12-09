«Пока мы у власти, проблем не будет»: Петер Сийярто о строительстве АЭС «Пакш-2»

Венгерский дипломат прибыл в Россию с большой делегацией, чтобы обсудить сотрудничество между нашими странами после отмены санкций.

Петер Сийярто: проблем со строительством АЭС «Пакш-2» не будет

С нынешними властями в Будапеште проблем со строительством АЭС «Пакш-2» не будет. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в беседе с 5-tv.ru.

«Пока мы находимся у власти в Будапеште, проблем точно не будет, потому что никакие европейские санкции не могут быть введены — мы наложим на них вето», — сказал венгерский дипломат, отвечая на вопрос журналистов о возможных сложностях со стороны правительств США и Европы при строительстве АЭС «Пакш-2».

Как отметил Сийярто, американский президент Дональд Трамп отменил санкции со стороны США, и у Венгрии есть все разрешения от местных национальных органов. Петер Сийярто заверил, что проект атомной электростанции в полном порядке.

Большая делегация из Венгрии прибыла в Россию для обсуждения сотрудничества между нашими странами после отмены антироссийских санкций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее отмечал, что в Москве они будут обсуждать «исключительно экономические вопросы».

Петер Сийярто подчеркивал, что санкции против России не будут действовать вечно, поэтому Венгрия должна занять «хорошую стартовую позицию» в момент, когда экономические отношения начнут возобновляться.

Ранее 5-tv.ru писал, как Европа загнала себя в кризис антироссийскими санкциями. Вековые предприятия Старого света захлебываются в банкротстве.

