Решетова переселила сына Ратмира в дом к будущему мужу

|
Анастасия Федорова
Бывшая возлюбленная Тимати продолжает скрывать личность жениха.

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Titov

Анастасия Решетова съехалась с женихом и переселила к нему сына Ратмира

Модель Анастасия Решетова, недавно объявившая о помолвке, решилась на кардинальные перемены в образе жизни. Издание 7Дней.ru пишет, что сразу после новости о скорой свадьбе девушка съехалась с женихом, переехав из центра столицы в загородный дом.

В новый особняк бывшая возлюбленная рэпера Тимати заехала вместе с сыном Ратмиром. По словам звезды, она долго сомневалась, стоит ли уезжать из Москвы, но адаптация к новому ритму прошла практически мгновенно.

«Мы переехали за город. Я думала, будет сложно везде успевать, но быстро привыкли. Зря переживала», — поделилась знаменитость с подписчиками.

Предложение руки и сердца Анастасия получила в январе этого года, однако личность своего избранника она по-прежнему предпочитает держать в секрете, ограничиваясь лишь кадрами роскошных подарков и интерьеров их общего дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Анастасия Решетова рассказала поклонникам о грядущей свадьбе.

