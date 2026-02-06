«Полезная ломка»: Никита Камбаров о первой любви

Блогер Камбаров: первая любовь — всегда ценный и полезный опыт

Первая любовь, даже будучи неудачной, дает человеку ценный и нужный жизненный опыт. Об этом 5-tv.ru заявил ведущий и блогер Никита Камбаров на премьере фильма «Первая».

«Первое что человека ломает. Вот он жил-жил, все у него нормально было, и тут первая любовь — и все наперекосяк», — сказал медийный деятель.

Камбаров признался, что его самого первая любовь также сломала. Роман был очень напряженным — они с возлюбленной жили в одном городе, но после отъезда Никиты их чувства не выдержали испытание пространством.

Отвечая на вопрос корреспондента, Камбаров отметил, что несостоявшуюся первую любовь можно считать полезной ломкой. Если человек не пройдет этот тяжелый, но важный этап, его можно не считать взрослым, отметил блогер.

Даже травматичный опыт первых сильных чувств раскрывает личность и в нем важно все — искренняя радость, первые ссоры и конфликты.

«Ругаться тоже надо уметь. Если не потренировался в детстве, в 18 лет, то дальше тяжело будет», — пошутил ведущий.

Опыт первой любви неповторим и на основе него выстраиваются дальнейшие отношения, подчеркнул Камбаров.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов заявил 5-tv.ru на премьере фильма «Первая», что переживает о том дне, когда его дочери вырастут и уйдут строить свои семьи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.