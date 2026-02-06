«Полезная ломка»: Никита Камбаров о первой любви

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 28 0

Первый роман, каким бы он ни был, дает человеку очень ценный и нужный жизненный опыт.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Камбаров: первая любовь — всегда ценный и полезный опыт

Первая любовь, даже будучи неудачной, дает человеку ценный и нужный жизненный опыт. Об этом 5-tv.ru заявил ведущий и блогер Никита Камбаров на премьере фильма «Первая».

«Первое что человека ломает. Вот он жил-жил, все у него нормально было, и тут первая любовь — и все наперекосяк», — сказал медийный деятель.

Камбаров признался, что его самого первая любовь также сломала. Роман был очень напряженным — они с возлюбленной жили в одном городе, но после отъезда Никиты их чувства не выдержали испытание пространством.

Отвечая на вопрос корреспондента, Камбаров отметил, что несостоявшуюся первую любовь можно считать полезной ломкой. Если человек не пройдет этот тяжелый, но важный этап, его можно не считать взрослым, отметил блогер.

Даже травматичный опыт первых сильных чувств раскрывает личность и в нем важно все — искренняя радость, первые ссоры и конфликты.

«Ругаться тоже надо уметь. Если не потренировался в детстве, в 18 лет, то дальше тяжело будет», — пошутил ведущий.

Опыт первой любви неповторим и на основе него выстраиваются дальнейшие отношения, подчеркнул Камбаров.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов заявил 5-tv.ru на премьере фильма «Первая», что переживает о том дне, когда его дочери вырастут и уйдут строить свои семьи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:30
Любовь длиною в жизнь: Гитану Леонтенко похоронили в Москве
12:29
«Резко выехали и отработали»: ВС РФ расширили буферную зону в Харьковской области
12:17
В Москве началась церемония прощания с Гитаной Леонтенко
12:16
Небесный «треугольник гибели»: зона, где спутники выходят из строя
12:13
«Полезная ломка»: Никита Камбаров о первой любви
12:05
Женщина убила мужа в доме престарелых после 40 лет брака

Сейчас читают

Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию
Проверка в метро: можно ли отказаться показывать телефон
Безобидное удовольствие: чему «Щелкунчик» учит детей
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео