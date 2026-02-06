«Коммерческие риски»: Сабуров отказывался от получения российского гражданства

Дарья Орлова
Доход артиста от концертной и иной деятельности в 2024 году составил не менее 50 млн рублей.

Почему у Сабурова не было гражданства России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Нурлан Сабуров отказывался от оформления российского гражданства

Комик Нурлан Сабуров ранее отказывался от оформления российского гражданства, объясняя это возможными «коммерческими рисками». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его сведениям, несмотря на длительное проживание в России и активную карьеру в стране, Сабуров не предпринимал шагов для получения паспорта РФ. Источник утверждает, что в 2024 году доход артиста от концертной и сопутствующей деятельности составил не менее 50 миллионов рублей. При этом, как заявляется, комик допускал игнорирование отдельных миграционных и налоговых требований.

Также сообщается, что Сабурову принадлежит недвижимость и иное имущество на территории России общей стоимостью не менее 60 миллионов рублей.

Кроме того, по информации источника, артист поддерживает контакты с рядом зарубежных коллег — среди них Вячеслав Комиссаренко, Дмитрий Романов и Идрак Мирзализаде, которого ранее арестовывали за оскорбление россиян.

