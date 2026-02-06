Золотой хруст: любовь к кренделькам принесла мужчине целое состояние

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 66 0

Счастливчик живет с девизом: дело было вечером, делать было нечего.

В США любовь к кренделькам принесла мужчине целое состояние

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

UPI: любовь к кренделькам принесла мужчине целое состояние

Житель американского штата Южная Каролина выиграл в лотерею 200 тысяч долларов после того, как зашел в магазин за пачкой кренделей. Об этом сообщает издание UPI.

Мужчина признался представителям лотереи, что острое желание перекусить чем-то соленым заставило его совершить незапланированную остановку.

Он припарковался у продуктового маркета. Купив крендели, американец решил дополнить покупку парой лотерейных билетов мгновенного розыгрыша стоимостью по пять долларов каждый (по 382 рубля). Один из этих билетов принес ему главный приз, полностью изменив планы на вечер.

Счастливчик поделился своими эмоциями. Он отметил, что изначально планировал подождать до следующего утра, чтобы обналичить выигрышный купон. Однако осознание масштаба удачи не позволило ему усидеть на месте.

«Я собирался подождать до завтра, но просто не смог. Я сразу отправился в Колумбию», — рассказал победитель сотрудникам лотерейной компании.

По словам мужчины, этот день стал для него по-настоящему чудесным. Обладатель неожиданного богатства уже придумал, как распорядиться средствами. Первым делом он планирует потратить часть денег на полное погашение кредита за свой автомобиль, чтобы избавиться от долговых обязательств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:39
Лавров назвал покушение на Алексеева подтверждением курса Киева на срыв диалога
15:20
«Конструктивная и сложная работа»: Песков о продолжении переговоров по Украине
15:17
Жена Нурлана Сабурова начала распродавать брендовые вещи в соцсетях
15:02
«Может, еще драму выдаст»: Эвелина Бледанс об актерской карьере Бузовой
14:44
«Угроза саморазрушения»: Сергей Лавров предсказал будущее ОБСЕ
14:36
«Нет законов»: Марии Баталовой не разрешали подписывать документы из-за болезни

Сейчас читают

«Нет законов»: Марии Баталовой не разрешали подписывать документы из-за болезни
«Участковый ошибся в протоколе»: почему Гитану Леонтенко долго не могли похоронить
В Москве началась церемония прощания с Гитаной Леонтенко
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео