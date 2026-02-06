В Херсонской области два человека пострадали в результате атаки ВСУ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 47 0

Мирным жительницам — 70 и 36 лет.

Кто пострадал от удара ВСУ в Херсонской области 6 февраля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В Алешках Херсонской области две женщины пострадали в результате сброса боеприпаса с БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.

Губернатор уточнил, что ранены 70-летняя и 36-летняя местные жительницы, их госпитализировали в Алешкинскую ЦРБ.

Кроме того, под Голой Пристанью гражданский автомобиль наехал на противопехотную мину, устройство сдетонировало. К счастью, никто из людей не пострадал.

Ранее ночью с 5 на 6 февраля боевики Вооруженных сил Украины обстреляли Белгород ракетами, нанеся серьезные повреждения инфраструктуре. Также ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу 3 февраля.

Регионы России систематически подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой глава государства Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики применяют не только БПЛА, ракеты для атак на приграничные регионы страны и ударов по гражданской инфраструктуре.

