ВСУ массированно обстреляли Белгород

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

Повреждена инфраструктура.

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Минувшей ночью боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Есть серьезные повреждения в инфраструктуре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.

«Аварийные бригады находятся на своих местах. У нас большой объем повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов», — написал Вячеслав Гладков.

Бригады энергетиков, как отметил глава Белгорода, работали всю ночь, чтобы как можно скорее устранить все повреждения. Тем не менее восстановить в полном объеме подучу электроэнергии пока не удалось. Работы продолжаются, уточнил Гладков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Это произошло 3 февраля. В результате чего также были зафиксированы серьезные повреждения на инфраструктурном объекте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

