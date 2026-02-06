Песков: Путину докладывают о расследовании покушения на генерала Алексеева

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Пресс-секретарь российского президента пожелал пострадавшему сотруднику Минобороны скорейшего выздоровления.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президента РФ Владимира Путина информируют о ходе расследования по делу о покушении на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Сейчас специальные службы делают свое дело. Разумеется, докладывается главе государства», — уточнил официальный представитель Кремля.

Он также выразил надежду на то, что генерал-майор выживет и выздоровеет.

Нападение произошло в Москве 6 февраля около жилого дома на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева, после чего скрылся с места преступления.

Военнослужащий был доставлен в одну из городских больниц столицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который собирался убить российского военнослужащего. Он готовил преступление по заданию спецслужб Украины. С ними он связывался через мессенджер. При задержании у мужчины изъяли заряженный пистолет Макарова с глушителем, который он получил от сторонников киевского режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:11
Золотой хруст: любовь к кренделькам принесла мужчине целое состояние
13:56
«Оставались синяки на руках и ногах»: врачи обвиняли дочь Леонтенко в избиении матери
13:45
Песков: Путину докладывают о расследовании покушения на генерала Алексеева
13:32
Тело юноши: 82-летний испанец поделился секретом долголетия
13:29
«Обмякла и сползла»: адвокат рассказала о последних днях Гитаны Леонтенко
13:25
«Участковый ошибся в протоколе»: почему Гитану Леонтенко долго не могли похоронить

Сейчас читают

«Коммерческие риски»: Сабуров отказывался от получения российского гражданства
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию
В Москве началась церемония прощания с Гитаной Леонтенко
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео