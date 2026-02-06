Корреспонденту РЕН ТВ попытались вколоть неизвестное вещество и силой увезти в подпольный рехаб

Корреспондента РЕН ТВ попытались силой увезти в подпольный рехаб

«Черные санитары» попытались насильно вколоть неизвестный препарат корреспонденту телеканала РЕН ТВ Никите Пикалову, чтобы упечь его в подпольный рехаб. Соответствующие кадры появились в распоряжении у 5-tv.ru.

Команда РЕН ТВ раскрыла рынок принудительной реабилитации. Как выяснилось, за 20 тысяч рублей можно отправить в «черный» реабилитационный центр любого человека — исполнители приедут, скрутят жертву, увезут и превратят в овощ.

Журналисту придумали особую легенду. Заказчики сказали санитарам, что Пикалов якобы зависим от алкоголя и запрещенных веществ, и попросили, чтобы его увезли в рехаб минимум на полгода.

Несмотря на попытки Никиты доказать свою приверженность здоровому образу жизни, санитары набросились на него, начали душить и пытались сделать укол. Проверять какие-либо документы, доказывающие «легенду об алкоголизме», они также не стали.

