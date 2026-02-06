Корреспонденту РЕН ТВ попытались вколоть неизвестное вещество и силой увезти в подпольный рехаб

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 71 0

«Черные санитары» скрутили журналиста, чтобы отправить его в психушку.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Корреспондента РЕН ТВ попытались силой увезти в подпольный рехаб

«Черные санитары» попытались насильно вколоть неизвестный препарат корреспонденту телеканала РЕН ТВ Никите Пикалову, чтобы упечь его в подпольный рехаб. Соответствующие кадры появились в распоряжении у 5-tv.ru.

Команда РЕН ТВ раскрыла рынок принудительной реабилитации. Как выяснилось, за 20 тысяч рублей можно отправить в «черный» реабилитационный центр любого человека — исполнители приедут, скрутят жертву, увезут и превратят в овощ.

Журналисту придумали особую легенду. Заказчики сказали санитарам, что Пикалов якобы зависим от алкоголя и запрещенных веществ, и попросили, чтобы его увезли в рехаб минимум на полгода.

Несмотря на попытки Никиты доказать свою приверженность здоровому образу жизни, санитары набросились на него, начали душить и пытались сделать укол. Проверять какие-либо документы, доказывающие «легенду об алкоголизме», они также не стали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на съемочную группу телеканала РЕН ТВ напали в столице Чили Сантьяго. Сначала злоумышленница подошла к продюсеру программы «Невероятно интересные истории» Максиму Палагину, отвлекла его внимание, после чего ее сообщник попытался вырвать телефон у ведущего Алексея Корзина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:04
Мощный взрыв на обратной стороне Солнца зафиксировали ученые
16:51
Школьник напал на одноклассников с топором в Казахстане
16:43
«Все оформлено»: юрист о том, что унаследует Мария Баталова после смерти матери
16:33
«Единственная наследница»: Гитана Леонтенко не оставила завещание
16:22
Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта из-за гибели россиянки
16:11
«Дееспособный человек»: адвокат семьи Баталовых разъяснила ситуацию с опекой над Марией

Сейчас читают

«Нет законов»: Марии Баталовой не разрешали подписывать документы из-за болезни
«Оставались синяки на руках и ногах»: врачи обвиняли дочь Леонтенко в избиении матери
«Участковый ошибся в протоколе»: почему Гитану Леонтенко долго не могли похоронить
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео