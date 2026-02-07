Боец СВО спас водителя из горящей машины в Нижнем Тагиле

Герои СВО совершают подвиги не только на передовой. В Свердловской области наш военный бросился на помощь водителю, потерявшему сознание в горящей машине. Они оба могли погибнуть. Но, в итоге у бойца на счету еще одна спасенная жизнь. С участниками этой истории встретился корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

Шоссе в Нижнем Тагиле. На дорогу валит густой дым. Ничего не видно. Водители маневрируют между припаркованными машинами. Впереди горит автомобиль.

Иномарку выбросило на встречку. Там она столкнулась с отечественным ВАЗом. После удара серебристый японец вспыхнул как спичка. Неравнодушные автолюбители бросились на помощь. Внутри горящей машины находился водитель без сознания.

«Я даже не понял, что произошло. Ничего не смог сделать, отреагировать. Это буквально секунда-две. Все, меня вырубило, я потерял сознание. Уже очнулся на обочине, в сугробе. Как ребята сказали, меня достали из горящей машины», — поделился пострадавший Артем.

Одним из первых к пылающей иномарке бросился Евгений Антонов. Ветеран СВО не смог остаться в стороне.

«Я даже, если честно, не понял, как это произошло, что я уже стою, пытаюсь открыть дверь. Несколькими рывками получилось вытащить его через пассажирское сиденье. Оттащил к машине. В этот момент проезжающие мимо машины начали тушить автомобиль», — рассказал Антонов.

До приезда медиков военный оказал первую помощь пострадавшему. У водителя иномарки было сотрясение мозга и скальпированная рана головы.

Пострадавшего передали медикам. Наложили швы на голову. Впереди его ждет долгое восстановление. Эта история могла закончиться трагично, если бы не помощь от бойца СВО. К слову, помогает пострадавшим он уже не в первый раз.

Военный не считает себя героем. Просто оказался в нужное время в нужном месте. В семье Евгения растут два мальчика. Для них поступок отца — пример мужества.

«Считаю поступок героическим. Никак не сомневался в его действиях, что он так сделает, если такой случай будет. Был уверен, что если что-то случится, то он сразу тут и поможет», — заявил сын Антонова Дмитрий.

В скором времени боец СВО отправится в новую командировку. Спасать людей в зоне спецоперации. Дома его будет ждать семья и новый приятель, которого он вытащил из огня.