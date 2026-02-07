«Любовь людям сложно найти»: Анна Банщикова о смысле жизни и одиночестве

Актриса Анна Банщикова: Людям сложно найти любовь и в кино, и в жизни

Актриса театра и кино Анна Банщиква обсудила с корреспондентом 5-tv.ru главные вопросы, перед которыми ее ставит новая роль и сама жизнь. В первую очередь — о любви и одиночестве. Беседа состоялась на съемках триллера режиссера Юрия Быкова «Вершина».

В этой картире Банщикова играет одну из участниц экспедиции — группа любителей под присмотром трех гидов начинает восхождение, которое перевернет их мировоззрение. Их ждут лавины, холод, страх и собственные демоны, от которых не спрячешься ни внизу, ни наверху.

«Моя героиня — женщина с тяжелой судьбой… Никакой личной жизни, ни семьи, своих детей нет… Оказывается в компании вот этих вот одиноких людей, которые в непогоду, потому что не за большие, видимо, деньги решили поехать в эту экспедицию», — поделилась актриса.

Героиня Банщиковой находится в поисках любви, как и любой другой человек на Земле. Ей предстоит испытать это чувство, разочароваться в нем, проверить себя на прочность и, может быть, понять, что ей действительно нужно. По словам артистки, все персонажи, а также все реально существующие люди по-своему одиноки.

«В том то и дело, что любовь людям сложно найти и в этой атмосфере, и в жизни. Она работала всю жизнь и в обычной жизни не нашла. А тут открыла для себя какие-то, что-то поняла про жизнь. Может быть, она вернется и найдет, уже поймет, что ей нужно, что она хочет на самом деле», — добавила артистка.

По мнению Анны Банщиковой, любое хорошее кино — глобально — про одиночество и про любовь. И про поиск смысла человеческой жизни. Что ж, хочется поверить, что хотя бы в «Вершине» участники большого и опасного восхождения смогут в этих сложностях разобраться.

