«Я готова»: Бузова согласна на обнаженку в кино

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 44 0

Для певицы и актрисы важен сюжет, она не гонится за первым попавшимся сценарием и заверяет, что многие мечтают снять ее в кино.

Фото, видео: Антонова Арина/ТАСС

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова могла бы сняться в откровенной сцене в кино

Телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова готова сняться в откровенной сцене в кино. Об этом телезвезда заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Равиоли Оли», в котором сыграла главную роль.

«Я готова, если мне роль понравится, если это будет интересный сюжет <…> Мне не нужна роль ради роли. Я не хочу просто так сниматься в кино. Я не хочу просто так отдавать свой опыт, свою фамилию, свой масштаб, свой статус», — сказала Бузова.

Телеведущей неважно, в каком жанре сниматься, главное, чтобы это был действительно хороший проект. Бузова призналась, что хотела бы сыграть глубокую драматическую роль.

Фильм «Равиоли Оли» вышел в российский прокат 5 февраля. По сюжету звезда сцены и экрана Ольга Бузова мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение.

Она хочет купить квартиру на заработанные деньги, но возлюбленный предлагает ей рискнуть и вложить все средства в его бизнес — завод по производству пельменей. Ольга соглашается, но вскоре узнает, что Генрих оказался аферистом и исчез с ее деньгами. Теперь Ольге предстоит попытаться вернуть свои деньги.

В фильме также снимаются Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бузова притворялась подругой Билана в начале карьеры.

Тема:
Ольга Бузова
