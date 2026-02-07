Собянин: более 25 тысяч вечнозеленых растений высадили в Москве в 2025 году

Айшат Татаева
Основные работы прошли на вылетных магистралях: Щелковском шоссе, Волгоградском проспекте, Профсоюзной улице и на проспекте Сахарова.

Сколько растений высадили в Москве в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Более 25 тысяч вечнозеленых растений высадили в 2025 году на благоустроенных городских территориях. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«Основные работы прошли на вылетных магистралях: Щелковском шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами, Волгоградском проспекте с Марксистской улицей, Профсоюзной улице с проспектом 60-летия Октября, а также на проспекте Сахарова», — написал мэр Москвы.

Для озеленения территорий были отобраны породы, хорошо приспособленные к условиям города, включая ель колючую, сосну горную, можжевельник казацкий и другие виды.

Густая крона хвойных пород способствует снижению уровня шума и создает естественный буфер между проезжей частью и пешеходными зонами. Кроме того, такие растения устойчивы к нагрузкам и красиво смотрятся в течение всего года.

