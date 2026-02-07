Мальчику оторвало пальцы петардой в Подмосковье

Подростку оторвало пальцы разрывом петарды в подмосковных Люберцах. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мальчик выносил мусор и нашел пиротехнический снаряд — он сдетонировал у несовершеннолетнего прямо в руках. Раненого госпитализировали, медики ампутировали ему несколько пальцев. На месте ЧП работают следственные группы, они выяснят, было ли произошедшее несчастным случаем или же спланированным актом.

В январе 2025 года в России произошла диверсия с легким взрывным зарядом — тогда в подмосковном Красногорске девятилетний школьник поднял на улице деньги и ему оторвало два пальца взрывом.

Информацию о трагическом происшествии в беседе с корреспондентом 5-tv.ru подтвердил тренер местного спортивного клуба. Позже в Сети появились кадры предполагаемого самодельного взрывного устройства — оно было начинено гвоздями для большей поражающей способности.

Правоохранители неоднократно предупреждали гражданское население о том, что лежащие на земле предметы могут быть взрывоопасными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.