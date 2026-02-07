«Очень несчастны и талантливы»: Быстров о тех, кому тяжело найти свое место в обществе

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив

Многие выдающиеся композиторы и писатели в свое время также не вписывались в общепринятые нормы, но это не помешало им войти в историю.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Актер Быстров: проблемы с социализацией — вина общества и человека

Чаще всего из общества выделяются либо очень несчастные, либо очень талантливые люди. Об этом рассказал актер Артем Быстров в беседе с 5-tv.ru на съемках триллера Юрия Быкова «Вершина».

Артист порассуждал о том, почему некоторым людям сложно вписаться в какой-либо коллектив и социализироваться.

«В обществе, в котором мы привыкли жить, есть определенные правила, которые кто-то диктует. Чаще всего люди, которые выделяются из этого общества, либо очень несчастны, либо очень талантливы», — говорит Быстров.

Быстров считает, что многие знаменитые композиторы и писатели также не умещались в привычные рамки, поэтому проблемы с социализацией — не приговор. Однако ответить на вопрос о том, кто же виноват здесь, однозначно сложно — скорее всего, это вина и общества, и самого человека.


