«Как женщины на Патриках»: почему Юлиана Караулова не боится, что ее заменит ИИ

Певица Юлианна Караулова не боится, что ИИ заменит живых артистов на сцене

Певица и телеведущая Юлианна Караулова заявила, что не боится конкуренции с искусственным интеллектом (ИИ) и музыкой, котоую создают нейросети. Наоборот, это современное соревнование подстегивает ее становиться лучше и интереснее для зрителя. Об этом исполнительница заявила на закрытом бизнес-завтраке Дома Культуры и музыкального продюсера Дарьи Кузнецовой.

«То, что очаровывает на концертах, это не совершенство. То, что человек рассказал какую-то личную историю, как-то выкрутился из неловкого момента, где-то да среагировал на зал и пошутил. Даже где-то там неидеально исполнил, но от души, это тронуло и попало в людей. Вот ИИ-артисты так точно не смогут», — уверена певица.

Как отметила Караулова, возможно, в перспективе ИИ-композиции станут еще более осязаемыми и востребованными. Но какими бы красивыми ни получчались песни, едва ли в них зародится живое дыхание — то, что есть в человеке, работающем на сцене.

«Это как, знаете, женщины на Патриках в некоторых заведениях, когда ты приходишь и не можешь одну отличить от другой. И смысл ходить вот на такое смотреть? Ну, по крайней мере, мне кажется, этого смысла нету. И вот эта химия, которая есть у артиста с его аудиторией, ее, к сожалению или к счастью, ИИ пока поделать не может. Ну а если вдруг когда-то сможет, мне кажется, это дополнительный стимул для того, чтобы развиваться», — сказала Караулова.

По мнению артистки, после массовой миграции артистов несколько лет назад индустрия изменилась. Почувствовав снижение уровня конкуренции, действующие исполнители «расслабились», и качество концертов и записей снизилось. Но сейчас тенденция изменилась, и в чартах снова много действительно хорошей музыки. И россияне слушают треки своих соотечественников куда активнее.

Создавая запрос в генераторе, таком как Suno AI, подчеркнула Караулова, человек подписывает пользовательское соглашение, и рано или поздно он рискует проиграть компании, имеющей часть прав на созданные произведения. И как отстаивать свой альбом, если написал его, по сути, не ты? В случае живых авторов все проще и безопаснее.

«Жвем в интересное историческое время, хочется понаблюдать. Но, возвращаясь к вопросу, я не боюсь», — заключила звезда.

