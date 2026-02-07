Праздник отменяется: мошенники начали охоту за данными россиян через «подарки»

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 26 0

Сюрпризы от анонимов могут лишить получателя всех сбережений.

Как мошенники крадут данные под видом подарков

Фото: 5-tv.ru

Мошенники начали обманывать россиян под видом доставки подарков

В России зафиксирована новая волна мошенничества, связанная с фейковыми службами доставки. Злоумышленники атакуют граждан, чей день рождения выпадает на ближайшие даты, сообщает агентство РИА Новости

Схема строится на эффекте неожиданности: жертве звонят и сообщают о доставке подарка от анонимного отправителя. Для «подтверждения данных» человека просят продиктовать код из СМС, который якобы является номером посылки. На самом деле эти цифры открывают преступникам доступ к личным кабинетам банков или порталу Госуслуг. 

Для убедительности мошенники могут даже представляться курьерами, доставляющими цветы от родственников. 

В преддверии Дня всех влюбленных активность аферистов возросла и в онлайн-сфере. Массово создаются фишинговые сайты, предлагающие цветы и сладости по низким ценам. 

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники начали охоту на репетиторов. Они создают фишинговые ссылки на платформы для видеосвязи, а затем воруют персональные данные онлайн-учителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля для всех знаков зодиака

