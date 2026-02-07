Врач сообщил о состоянии напавшего на студентов и полицейских в общежитии в Уфе

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 64 0

Подросток оказал сопротивление при задержании и нанес себе телесные повреждения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Хирург Алибаев: состояние напавшего на студентов в общежитии в Уфе тяжелое

Подросток, напавший на студентов и полицейских в общежитии медицинского университета в Уфе, находится в реанимации. Об этом сообщил заведующий хирургическим отделением хирургической помощи детской клинической больницы № 17 Айбулат Алибаев.

«В экстренном порядке поступил ребенок 15 лет с травмами, состояние на настоящее время стабильно тяжелое. Вся помощь оказана, ребенок находится пока в реанимации. Резаные раны предплечья и шеи. Прогнозы: пока швы заживут, ну, примерно неделю, наверное, десять дней», — пояснил врач.

Нападение произошло 7 февраля в корпусе общежития по улице Репина, где проживают иностранные студенты. Подросток ворвался в здание с ножом, ранил обучающихся и сотрудников полиции.

Уточняется, что подросток оказал сопротивление при задержании, в результате чего пострадали два сотрудника полиции. Кроме того, нападавший нанес себе телесные повреждения.

Всего в результате инцидента пострадали шесть человек, включая самого нападавшего. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Состояние двоих раненых оценивается как стабильное, а нападавшего — как тяжелое. Еще один от госпитализации отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что возбуждено уголовное дело после взрыва петарды в руках подростка в Подмосковье. Мальчик выносил мусор и нашел пиротехнический снаряд — он сдетонировал у несовершеннолетнего прямо в руках. Раненого госпитализировали, медики ампутировали ему несколько пальцев.

