Орбан: Украина стала врагом Венгрии из-за давления на энергоресурсы

Дарья Корзина
Дарья Корзина 47 0

Премьер-министр отметил, что Киев препятствует поставкам дешевой российской энергии.

Украина стала врагом Венгрии из-за давления на энергоресурсы

Фото: www.globallookpress.com/David Balogh

Украина превратилась во врага страны на фоне стремления лишить Будапешт дешевой российской энергии. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которое прозвучало в ходе предвыборного мероприятия в городе Сомбатхей.

Трансляцию мероприятия вел телеканал M1.

«Украинцы должны понять, что им нужно перестать постоянно добиваться от Брюсселя, чтобы Венгрия была отключена от дешевой российской энергии. Пока Украина это делает, она, извините, полагаю, является нашим врагом», — отметил Орбан.

По его словам, действия Киева противоречат основополагающим интересам Венгрии и ставят под угрозу энергетическую безопасность страны. Премьер подчеркнул, что даже противник в таких условиях не поступил бы так, как Украина.

В тот же день вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщил, что Словакия и Венгрия намерены оспорить в судебном порядке решение Евросоюза о запрете на импорт российского газа.

Ранее, писал 5-tv.ru, в ЕС выступили против ускоренного вступления Украины в союз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

