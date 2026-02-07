Орбан: Украина стала врагом Венгрии из-за давления на энергоресурсы

Украина превратилась во врага страны на фоне стремления лишить Будапешт дешевой российской энергии. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которое прозвучало в ходе предвыборного мероприятия в городе Сомбатхей.

Трансляцию мероприятия вел телеканал M1.

«Украинцы должны понять, что им нужно перестать постоянно добиваться от Брюсселя, чтобы Венгрия была отключена от дешевой российской энергии. Пока Украина это делает, она, извините, полагаю, является нашим врагом», — отметил Орбан.

По его словам, действия Киева противоречат основополагающим интересам Венгрии и ставят под угрозу энергетическую безопасность страны. Премьер подчеркнул, что даже противник в таких условиях не поступил бы так, как Украина.

В тот же день вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщил, что Словакия и Венгрия намерены оспорить в судебном порядке решение Евросоюза о запрете на импорт российского газа.

