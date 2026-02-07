В Москве обнаружили клад со старинными серебряными монетами

Дарья Корзина
Около 20 тысяч «чешуек» нашли при реставрации палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной.

В Москве обнаружен клад из серебряных монет 16-17 веков

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

В историческом ансамбле палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной в Москве обнаружен уникальный клад из серебряных монет. Об этом сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в своем канале в MAX.

Находка сделана в ходе реставрационных работ в здании, где располагается Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева.

По предварительным данным, клад датируется рубежом 16-17 веков и насчитывает около 20 тысяч серебряных чеканных монет, известных как «чешуйки». Монеты находились в керамическом сосуде, который, несмотря на многовековое пребывание в конструкциях здания, сохранился вместе с содержимым в отличном состоянии.

Клад был обнаружен в жилых палатах второго этажа — под полом, а не в земле, что как раз может указывать на тайное хранение личной казны владельца усадьбы.

В настоящее время на месте работают археологи, представители правоохранительных органов и профильных городских служб. Проводится детальная фиксация находки и научный подсчет нумизматического материала. Работы координируют начальник Управления сохранения объектов археологического наследия Москвы Владимир Пирогов и специалист по монетам 17 века Сергей Петухов.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что значимость находки усиливается историей самого здания.

«Значимость события подчеркивается и самой историей здания. Эти стены уже более 150 лет являются знаковыми для российской науки о культуре: именно здесь исторически располагалось Московское археологическое общество, созданное графом Алексеем Уваровым», — отметила Любимова.

