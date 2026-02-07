В Милане десять тысяч человек вышли на протест против Олимпиады

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 49 0

Агрессивные группы запускают в полицейских сигнальные ракеты и петарды.

Фото, видео: Reuters/Guglielmo Mangiapane; 5-tv.ru

В Милане тысячи людей вечером в субботу вышли на акции протеста против проведения XXV зимних Олимпийских игр в Италии. По данным журналистов РИА Новости, организаторы, шедшие во главе колонны, заявили о десяти тысячах участников.

Среди протестующих — экологические активисты, сторонники Палестины, представители профсоюзов и студенты. Поводами для акции стали разные спорные вопросы, такие как политика Израиля, отношение к ней итальянского правительства, ущерб дикой природе во время строительства олимпийских объектов, гендерное неравенство и высокие цены на жилье.

«Горы — это не парк развлечений для богатых»;

«Против господ войн и хозяев города»;

«Израиль — вон с Олимпиады»;

«Адская Олимпиада», — с такими лозунгами на плакатах двигалась по городу толпа.

Акция начиналась мирно, но спустя некоторое время от шествия отделилась радикально настроенная группа — около 100 человек. Они атаковали правоохранителей — запускали в них сигнальные ракеты, петарды и дымовые шашки, бросали камни. На видео, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru, слышно, как журналист как вскрикнул от боли из-за прилетевшей в него петарды.

На агрессивные действия полиция ответила залпами водометов и применением дубинок. Итальянская пресса сообщила, что правоохранители задержали пятерых участников протеста, их всех доставили в участок.

Зимние Олимпийские игры официально стартовали 6 февраля. До 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо будут соревноваться более 2800 спортсменов из более 90 стран. В их числе 13 российских атлетов, которые выступят в нейтральном статусе.

