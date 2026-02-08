Убивает быстро и жестоко: как в России отрегулируют рынок электронных сигарет

В России отрегулируют рынок электронных сигарет

Роспотребнадзор неожиданно предложил навести порядок на рынке электронных сигарет и ввести цифровую маркировку на устройства, то есть усилить контроль, как прежде уже вводили маркировку на курительные жидкости. И тут хочется немного притормозить.

Годами мы слышали от врачей и чиновников одно и то же: вейпы — вредны, опасны, особенно для подростков, вызывают зависимость, бьют по легким и сердцу. А теперь предлагается не запрещать, а отрегулировать? Но если продукт опасен, как нам долго объясняли, то зачем заботиться о легальности его оборота? Никто ведь не предлагает цифровую маркировку наркотиков ради борьбы с нелегальным рынком. Так почему тут другая логика? Корреспондент «Известий» Виталий Ханин все узнал.

Изорванные в клочья легкие, дети на больничных койках… Это курение не просто убивает, а особо быстро и жестоко. Но продавцы зарабатывают миллиарды, засасывая весь рынок в черную дыру.

Табачный магазин в районном торговом центре. Подземный этаж. Сигареты — хоть электронные, хоть обычные — ничем не прикрыты, хотя по закону их надо прятать. Пузырьки с жидкостью для вейпов — не промаркированы. Это главный признак контрафакта.

На каждой упаковке жидкости для вейпа должен быть QR-код, и если навести на него камеру через приложение честный знак, то можно узнать происхождение этого товара.

Ждем полицию и хозяина точки. Появляется вот этот мужчина. Здоровается за руку с продавцом. Потом говорит, что владелец магазина — его близкий друг — не приедет. Но добрый самаритянин готов сам решить все проблемы. Пока не замечает камеру. А потом человек, который решает, превратился в обычного курильщика. И тоже не смог ответить на вопрос — откуда в этом магазине непромаркированные электронные сигареты и заправки для них?

Екатеринбург. Обшарпанные стены. Сомнительные канистры и бочки. И надежно запертая железная дверь, которая не открывается даже перед полицией. Мы все же смогли проникнуть и увидели внутри — толпу людей. Видимо, они заболтались и не услышали, как им стучали.

Внутри — тысячи тюбиков знакомой формы. Но производство называется пищевым. Дело в том, что прямо сейчас здесь нет никотина. Только так называемая «аромка» — ароматизатор, дающий вейпу вкус.

То есть, это просто запах и вкус. Остается — никотин. И чтобы купить его — нужны связи. Мы отправляемся под видом покупателей бизнеса — к человеку, который продает полную точку с характерным названием «Табак». И вот он уже говорит, к кому надо обратиться и за какое волшебное слово сказать.

По данным аналитических агентств почти 80% рынка вейпов приходятся на нелегальный оборот. Всего 6% продукции на полках таких магазинов промаркированы акцизом. Учитывая статистику контрафакта — бизнес получается невероятно выгодный.

«В настоящий момент объем серого рынка оценивается примерно в 60-70%. Представьте ситуацию, что, если три магазина на улице, и два продают что хотят, а один вынужден продавать продукцию с высоким акцизом. К нему не идет никакой покупатель, у него эта продукция просто умирает», — прокомментировал вице-президент Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий Марк Дудко.

Один магазин, через десять метров — второй, еще два есть в торговом центре и за углом еще несколько точек. На этом небольшом пятачке возле метро количество табачных лавок множится в геометрической прогрессии, как и по всей России. Вот только основной там товар — это как раз не табак, а электронные сигареты.

Пока растет количество магазинов, а контроль не крепнет — за последние полтора года число курильщиков в России выросло на 19%, до 55 миллионов человек. Каждый пятый «парит». И треть из них — это подростки. Это еще одна проверка общественников — на этот раз на соблюдение закона продавцами вейп-шопов. Молодой человек, которому еще нет восемнадцати покупает электронную сигарету.

Когда продавца спрашивают — зачем продает яд ребенку — услышали знакомую песню, мол, обычно несовершеннолетние не приходят.

Не приходят, потому что обычно заказывают доставку. Не редко, через почтовые сервисы, где никто ничего не спрашивает. Получается полная вседозволенность, в отличие от тех же сигарет или алкоголя, которые так просто купить не выйдет. Результат хорошо известен. Разрушаются легкие, сердце, слизистая, щитовидка. Педиатр Павел Бережанский принимал первого пациента с так называемой «болезнью вейперов».

«Он попал к нам с поражением легких около 90%, и легкие были забиты вот этой как раз жидкостью от вейпов. У него была выраженная одышка головокружения. Он не мог сделать трех четырех шагов, он не мог говорить перед каждым словом ему надо было делать вдох. А занимались мы с ним три-четыре месяца. Но когда он выписался со стационара, к сожалению, 40% легких он потерял», — рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского Университета Павел Бережанский.

Конструкция и так получилась ненадежная. А попытки ее удешевлять раз за разом — приводят к тому, что это вейп сжигает не только легкие, но и лицо.

Буквально на этой неделе в Екатеринбурге электронная сигарета чуть не сожгла автомобиль. Жидкость вытекла на спираль. Та раскалилась — и взрыв.

Эти вейпы — взять и запретить. В Госдуму сразу несколькими депутатами из разных фракций и комитетов внесен законопроект о полном, тотальном запрете вейпов в России.

«Красивая форма, красивый цвет, тактильные ощущения приятные вызывает. И вся пропаганда направлена на то, чтобы формировать некие теплые отношения к вейпу именно со стороны молодежи. Поэтому, пока не поздно, мы говорим поддерживаю, прежде всего, родительское сообщество, что эту дрянь под названием „вейпы“ надо как можно быстрее запретить», — прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Но на этой неделе сразу несколько разных полюсов выступили не за запрет, а за увеличение акцизов. В Роспотребнадзоре считают, что не запрет, а цифровая маркировка обелят рынок и помогут уменьшить вред. Им вторят сенаторы и эксперты, которые ждут возможности пополнить бюджет.

«Если смотреть на план бюджета на следующие три года, то вот эта категория должна принести только чистых акцизов там порядка 30 миллиардов рублей», — отметил заместитель председателя комиссии по табачной и никотинсодержащей продукции «Опоры России» Евгений Федотов.

Еще один шаг — вместо тотального запрета — региональный. С марта вейпы нельзя будет купить, например, в Перми. Но вот объединении потребителей России считают, что электронные сигареты будут просто завозить из других регионов.

«Если мы переведем все из легального бизнеса в нелегальный. Нам, в первую очередь, скажет спасибо наркомафия. «Да, спасибо вам большое. Мы с вами будем еще гнать наркоту», — проанализировал председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин.

Получается, главный вопрос — в контроле. Наши коллеги подсчитали, что за девять месяцев 2025 года по «своей» части статьи полиция наложила 79 штрафов всего на 5 681 рубль. Должен наказывать и Роспотребнадзор, но и там объемы не соответствуют миллиардному рынку. В профильном союзе считают, что к вейпам можно применить те же нормы контроля, что, например, к сигаретам. Проверки производств, акцизы на всю продукцию, регулярные заходы в магазины. Этого должно быть больше, это должно быть повсеместно. В противном случае даже тотальный запрет не поможет. Войну за легкие подростков полумерами выиграть не получится.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.